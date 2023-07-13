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Прокатчики: видеообращение Джонни Деппа предназначалось зрителям по всему миру

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Обращение американского актёра Джонни Деппа было записано для продвижения фильма «Жанна Дюбарри» по всему миру, в то время как речь Майвенн предназначалась именно для россиян.
Прокатчики: видеообращение Джонни Деппа предназначалось зрителям по всему миру
  • Gettyimages.ru

Об этом пиар-директор кинопрокатной компании Russian World Vision Мария Индина сообщила РИА Новости.

«Видеообращение Джонни Деппа было записано для продвижения фильма по всему миру, не специально для России. Мы бы очень хотели, чтобы Джонни Депп посетил премьеру фильма, но, к сожалению, сейчас это невозможно», — цитирует агентство слова Индиной.

Ролик с обращением Деппа, сыгравшего в ленте «Жанна Дюбарри» короля Людовика XV, зрители увидели на московской премьере. Артист поблагодарил всех за то, что они нашли время посмотреть фильм, которым он очень гордится.

В то же время было показано видео с приветствием режиссёра фильма Майвенн, которая также сыграла главную женскую роль.

«Привет. Я — Майвенн, режиссёр и актриса фильма «Жанна Дюбарри». Я очень счастлива, что российский зритель увидит фильм прямо сейчас», — сказала она в ролике.

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