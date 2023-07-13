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Актриса Железняк: мои героини не дурочки, они всегда себе на уме

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Заслуженная артистка России Олеся Железняк на I фестивале детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках рассказала о своих ролях в театре и кино.
Актриса Железняк: мои героини не дурочки, они всегда себе на уме
  • РИА Новости

«Я не согласна с тем, что мои героини — дурочки... На самом деле, мои героини всегда себе на уме. Знаете, как в жизни бывает: все думают, что это дурак, а он всех перехитрил», — сказала актриса в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Отмечается, что Железняк чаще всего достаются роли дурнушек как в кино, так и в театральных постановках. Так, например, актриса играет безграмотную цветочницу Элизу Дулиттл в спектакле «Пигмалион» 10 лет, а также служанку в комедии «Бестолочь» 20 лет.

Ранее актриса Милана Бру в беседе с сайтом argumenti.ru рассказала об обучении на курсе Олега Табакова.

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