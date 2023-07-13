Спейси признался, что у него были «несколько интимные» отношения с предполагаемой жертвой
Как передаёт Deadline, в зале суда Спейси отозвался о мужчине, который первым из четырёх дал показания против актёра о сексуальном насилии, как об «очаровательном и забавном» человеке.
По версии обвинения, в начале 2000-х на одной из вечеринок актёр «агрессивно» схватил мужчину за промежность. Сам Спейси уверяет, что оба наслаждались обществом друг друга, беседуя непринуждённо и «несколько интимно». Актёр признался, что трогал мужчину, но это был акт романтики, а не агрессии.
Британская Королевская прокурорская служба предъявила обвинения Спейси в совершении сексуальных преступлений над тремя мужчинами весной 2022 года.
Ранее стало известно, что Гильдия киноактёров США собирается объявить забастовку.