Спейси признался, что у него были «несколько интимные» отношения с предполагаемой жертвой

Актёр Кевин Спейси, который выступил в качестве свидетеля во время судебного процесса в Великобритании, заявил присяжным, что у него были в некотором роде интимные отношения с одной из предполагаемых жертв.

Как передаёт Deadline, в зале суда Спейси отозвался о мужчине, который первым из четырёх дал показания против актёра о сексуальном насилии, как об «очаровательном и забавном» человеке.

По версии обвинения, в начале 2000-х на одной из вечеринок актёр «агрессивно» схватил мужчину за промежность. Сам Спейси уверяет, что оба наслаждались обществом друг друга, беседуя непринуждённо и «несколько интимно». Актёр признался, что трогал мужчину, но это был акт романтики, а не агрессии.

Британская Королевская прокурорская служба предъявила обвинения Спейси в совершении сексуальных преступлений над тремя мужчинами весной 2022 года.

Ранее стало известно, что Гильдия киноактёров США собирается объявить забастовку.