Музыкант Ярмоленко рассказал, что не хочет уходить на пенсию

Солист ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко признался, что задумывался о прекращении карьеры в 2020 году, но передумал.

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Когда я почувствовал, что устал, то даже выпустил песню под названием «Устал», — уточнил музыкант.

Однако он передумал покидать ансамбль, когда возобновилась работа.

«У нас сейчас много работы, поэтому выход на покой отменяется!» — констатировал Ярмоленко.

Ранее НСН информировала, что концерт российского исполнителя Григория Лепса, который должен был пройти в городе Чолпон-Ата в Киргизии 2 августа, отменили.