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Музыкант Ярмоленко рассказал, что не хочет уходить на пенсию

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Солист ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко признался, что задумывался о прекращении карьеры в 2020 году, но передумал.
Музыкант Ярмоленко рассказал, что не хочет уходить на пенсию
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Когда я почувствовал, что устал, то даже выпустил песню под названием «Устал», — уточнил музыкант.

Однако он передумал покидать ансамбль, когда возобновилась работа.

«У нас сейчас много работы, поэтому выход на покой отменяется!» — констатировал Ярмоленко.

Ранее НСН информировала, что концерт российского исполнителя Григория Лепса, который должен был пройти в городе Чолпон-Ата в Киргизии 2 августа, отменили.

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