Музыкант Ярмоленко рассказал, что не хочет уходить на пенсию
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру».
«Когда я почувствовал, что устал, то даже выпустил песню под названием «Устал», — уточнил музыкант.
Однако он передумал покидать ансамбль, когда возобновилась работа.
«У нас сейчас много работы, поэтому выход на покой отменяется!» — констатировал Ярмоленко.
Ранее НСН информировала, что концерт российского исполнителя Григория Лепса, который должен был пройти в городе Чолпон-Ата в Киргизии 2 августа, отменили.