Синоптик Кубай: мировая математика оказалась не готова к природным аномалиям этого лета

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что синоптики в 2023 году могут сделать лишь примерный прогноз по тайфунам в Приморском крае из-за погодных аномалий, часто фиксируемых этим летом.

«К сожалению, нынешним летом вся мировая математика пока находится в ступоре, принципиально меняя результаты расчётов каждые шесть часов. К аномалиям 2023 года она оказалась не очень готова», — поделился специалист в беседе с vostokmedia.com.

По его словам, в настоящее время тайфун зарождается в районе Филиппинских островов. Далее он может направиться к китайскому острову Хайнань.

Также, согласно расчётам, ещё три тайфуна могут образоваться в течение ближайших двух недель.

Накануне ИА «Удмуртия» сообщало, что три района Удмуртии остались без электричества из-за сильного ветра.