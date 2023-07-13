Синоптик Кубай: мировая математика оказалась не готова к природным аномалиям этого лета
- РИА Новости
«К сожалению, нынешним летом вся мировая математика пока находится в ступоре, принципиально меняя результаты расчётов каждые шесть часов. К аномалиям 2023 года она оказалась не очень готова», — поделился специалист в беседе с vostokmedia.com.
По его словам, в настоящее время тайфун зарождается в районе Филиппинских островов. Далее он может направиться к китайскому острову Хайнань.
Также, согласно расчётам, ещё три тайфуна могут образоваться в течение ближайших двух недель.
Накануне ИА «Удмуртия» сообщало, что три района Удмуртии остались без электричества из-за сильного ветра.