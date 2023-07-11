Метеоролог Шувалов предупредил об ураганах в Оренбурге и Челябинске 12 июля

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что 12 и 13 июля в Башкортостане, Оренбурге, Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге скорость порывов ветра может достигать 20—25 м/с.

Об этом сообщает URA.RU.

«При развитии грозовых кластеров порывы могут достигать 20—22 м/с, а местами до 25 м/с», — уточнил синоптик.

После выпадения осадков жаркая погода в регионах сменится на более приятную температуру.

«Пока видно, что жара сменится в среду, 12 июля, в первой половине дня на более приятные погодные условия, пройдя через грозы, ливни и шквалистое усиление ветра», — добавил Шувалов.

Также сильный ветер ожидается в Кургане и Тюмени.

«Здесь уже порывы ветра могут быть только до 18—19 м/с», — заключил эксперт.

Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждёт москвичей на этой неделе.