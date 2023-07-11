Метеоролог Шувалов предупредил об ураганах в Оренбурге и Челябинске 12 июля
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Об этом сообщает URA.RU.
«При развитии грозовых кластеров порывы могут достигать 20—22 м/с, а местами до 25 м/с», — уточнил синоптик.
После выпадения осадков жаркая погода в регионах сменится на более приятную температуру.
«Пока видно, что жара сменится в среду, 12 июля, в первой половине дня на более приятные погодные условия, пройдя через грозы, ливни и шквалистое усиление ветра», — добавил Шувалов.
Также сильный ветер ожидается в Кургане и Тюмени.
«Здесь уже порывы ветра могут быть только до 18—19 м/с», — заключил эксперт.
Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждёт москвичей на этой неделе.