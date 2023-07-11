В Тюменской области археологи под слоем земли обнаружили здания XVII–XVIII веков

В Тобольске в ходе работ по благоустройству Александровского сада археологи обнаружили здания XVII–XVIII веков, спрятанные под слоем земли.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Работы по благоустройству Александровского сада проходят в рамках программы развития городской среды «Тобольск настоящий».

«У одной из найденных старинных усадеб археологи смогли углубиться на два метра и нашли много интересных предметов. Например, фрагмент горшка, целый топор с рукояткой, изразцы, украшавшие печи», — сообщили в соцсетях проекта «Тобольск настоящий».

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