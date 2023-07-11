В Тюменской области археологи под слоем земли обнаружили здания XVII–XVIII веков
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Тюменская область сегодня.
Работы по благоустройству Александровского сада проходят в рамках программы развития городской среды «Тобольск настоящий».
«У одной из найденных старинных усадеб археологи смогли углубиться на два метра и нашли много интересных предметов. Например, фрагмент горшка, целый топор с рукояткой, изразцы, украшавшие печи», — сообщили в соцсетях проекта «Тобольск настоящий».
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в центре Ростова собираются отремонтировать фасад доходного дома Ивана Куксы.