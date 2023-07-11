На ремонт художественного училища имени Фешина в Казани выделили 854 млн рублей
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сайт госзакупок.
Первый этап ремонта колледжа завершили в 2021 году. В данный проект вложили почти 890 млн рублей.
На втором этапе ремонта планируется установка систем вентиляции и кондиционирования, обновление отопления, а также закупка мультимедийного интерактивного оборудования и другое.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Ульяновске к новому учебному году после капремонта откроется детская школа искусств имени Варламова.