На ремонт художественного училища имени Фешина в Казани выделили 854 млн рублей

На ремонт Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина в Татарстане выделили 854 млн рублей.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сайт госзакупок.

Первый этап ремонта колледжа завершили в 2021 году. В данный проект вложили почти 890 млн рублей.

На втором этапе ремонта планируется установка систем вентиляции и кондиционирования, обновление отопления, а также закупка мультимедийного интерактивного оборудования и другое.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Ульяновске к новому учебному году после капремонта откроется детская школа искусств имени Варламова.