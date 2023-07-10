Актриса Захарова рассказала, что не предпринимает радикальных мер для сохранения фигуры

Актриса театра и кино Елена Захарова рассказала, что не предпринимает ничего радикального для сохранения фигуры.

Об этом пишет «Утро.ру».

Отмечается, что многие помнят актрису по сериалу «Кадетство», и хотя с момента выхода его на экраны прошло 17 лет, она не изменилась внешне.

По словам Захаровой, она ничего радикального для сохранения фигуры не предпринимает и из-за работы не может заниматься интервальным голоданием.

«Боюсь химических добавок для похудения и уколов в живот, как многие сейчас делают, не умею и не люблю сидеть на диетах», — отметила актриса.

При этом она добавила, что, когда необходимо быстро похудеть, «достаточно просто закрыть рот на замок».

Ранее диетолог Анастасия Егорова в беседе с kp.ru рассказала об упражнениях, которые помогут не переедать. В частности, она посоветовала делать паузу после того, как съедена половина порции.