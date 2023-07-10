Новую экобиблиотеку открыли в Тюмени

В Тюмени в «Конторе пароходства» открыли новую экологическую библиотеку. За первую неделю учреждение посетили свыше 200 человек.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Урбанистика и искусство неразрывно связаны с темой экологии. Это не просто слова, но и мировой тренд», — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «Тюменское экологическое объединение».

Как отмечается, в библиотеке появится пространство для бесплатных дискуссий, лекций, семинаров и мастер-классов.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье прошла IX Межрегиональная конференция «Вариативные формы образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: опыт и перспективы развития».