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Новую экобиблиотеку открыли в Тюмени

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В Тюмени в «Конторе пароходства» открыли новую экологическую библиотеку. За первую неделю учреждение посетили свыше 200 человек.
Новую экобиблиотеку открыли в Тюмени
  • Gettyimages.ru
  • © Zephyr18

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Урбанистика и искусство неразрывно связаны с темой экологии. Это не просто слова, но и мировой тренд», — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «Тюменское экологическое объединение».

Как отмечается, в библиотеке появится пространство для бесплатных дискуссий, лекций, семинаров и мастер-классов.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье прошла IX Межрегиональная конференция «Вариативные формы образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: опыт и перспективы развития».

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