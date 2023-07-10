Вышел трейлер фильма «Мастер и Маргарита»

В сети опубликован трейлер картины Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». На видео также раскрывается дата премьеры ленты.

Ролик, из которого стало известно, что в прокат картина выйдет 25 января 2024 года, размещён на YouTube-канале кинокомпании «Атмофсера кино».

Сюжет, основанный на одноимённом романе Михаила Булгакова, вращается вокруг известного писателя, оказавшегося в 1930-х в центре литературного скандала. В результате герой становится изгоем. Лишь знакомство с Маргаритой и любовь к ней побуждают его браться за написание нового романа.

Главных героев в ленте сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Также в центральных ролях снялись Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Александр Ярмольник и Александр Яценко.

Сценарий к фильму постановщик Михаил Локшин написал совместно с Романом Кантором, с которым работал над картиной «Серебряные коньки».

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