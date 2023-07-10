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В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях появятся 28 передвижных домов культуры

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В рамках нацпроекта «Культура» в этом году в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях появятся 28 передвижных домов культуры.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство культуры.

Всего в стране насчитывается 389 таких автоклубов.

Заведующий структурным подразделением «Автоклуб» Домодедовского городского округа Александр Чашков рассказал, что такие ДК «на колёсах» могут из грузовика превращаться в концертную сцену для выступлений, кинотеатр и библиотеку. Автоклубы оснащены также самым необходимым: микрофонами, колонками, кинопроекторами и другими устройствами.

Минкультуры также сообщило, что в 2023 году в восемь регионов страны уже приехало 15 автоклубов, а к концу следующего года планируется приобрести 112 таких ДК для 49 регионов.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на Минкультуры региона сообщил, что власти Херсонской области планируют отремонтировать дом культуры в Новоалексеевке.

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