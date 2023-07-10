В Петербурге температура воздуха 10 июля поднимется до +19 °C
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.
Жителей города ожидает переменная облачность, но дождей не будет. Небольшие осадки пройдут только на востоке Ленобласти.
Средняя температура составит +17...+19 °C. Северный ветер подует со скоростью 5—10 м/c.
Также синоптик предупреждает, что атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.
Ранее газета «Взгляд» сообщила, что москвичей предупредили о рекордном похолодании 12 июля.