Узнать больше

В Петербурге температура воздуха 10 июля поднимется до +19 °C

Короткая ссылка
Температура воздуха в Санкт-Петербурге 10 июля повысится до +19°C. Такая температура по-прежнему остаётся ниже нормы.
В Петербурге температура воздуха 10 июля поднимется до +19 °C
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images / Norbert Achtelik

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Жителей города ожидает переменная облачность, но дождей не будет. Небольшие осадки пройдут только на востоке Ленобласти. 

Средняя температура составит +17...+19 °C. Северный ветер подует со скоростью 5—10 м/c.

Также синоптик предупреждает, что атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что москвичей предупредили о рекордном похолодании 12 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить