Телеведущая Веденеева рассказала о сложностях покупки одежды для работы на ТВ в СССР

Заслуженная артистка России, российская и советская телеведущая Татьяна Веденеева рассказала, как приобретала наряды для выхода в эфир в СССР.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

По словам телеведущей, из-за дефицита и маленьких зарплат покупка одежды была тяжким бременем.

«Помню, как на один из первых «Огоньков», который был приурочен к 8 Марта, потратила на платье две свои зарплаты», — сказала она.

Тогда актрису спас дизайнер Вячеслав Зайцев, который сделал ей подарок и сшил платье бесплатно, взяв деньги только за материалы.

Как отметила артистка, позднее это платье она подарила коллеге из региона, потому что там ситуация с нарядами была сложнее.

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