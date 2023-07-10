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Телеведущая Веденеева рассказала о сложностях покупки одежды для работы на ТВ в СССР

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Заслуженная артистка России, российская и советская телеведущая Татьяна Веденеева рассказала, как приобретала наряды для выхода в эфир в СССР.
Телеведущая Веденеева рассказала о сложностях покупки одежды для работы на ТВ в СССР
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

По словам телеведущей, из-за дефицита и маленьких зарплат покупка одежды была тяжким бременем.

«Помню, как на один из первых «Огоньков», который был приурочен к 8 Марта, потратила на платье две свои зарплаты», — сказала она.

Тогда актрису спас дизайнер Вячеслав Зайцев, который сделал ей подарок и сшил платье бесплатно, взяв деньги только за материалы.

Как отметила артистка, позднее это платье она подарила коллеге из региона, потому что там ситуация с нарядами была сложнее.

Ранее, как сообщает «Радио 1», актриса Анна Чиповская тайно вступила в брак с актёром Дмитрием Ендальцевым. 

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