В Москве 10 июля ожидаются небольшой дождь и температура воздуха до +21 °C
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Уточняется, что в Москве температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+21 °C, в области — +18...+23 °C.
Также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь.
Ранее главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко рассказала в беседе с сайтом kp.ru, какую погоду ожидать в регионе на неделю 10—16 июля 2023 года. По её словам, температура поднимется до +38 °C к середине недели, а потом пойдёт на спад.