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В Москве 10 июля ожидаются небольшой дождь и температура воздуха до +21 °C

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Синоптики спрогнозировали небольшой дождь и температуру воздуха до +21 °C в столице в понедельник, 10 июля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Уточняется, что в Москве температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+21 °C, в области — +18...+23 °C.

Также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь.

Ранее главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко рассказала в беседе с сайтом kp.ru, какую погоду ожидать в регионе на неделю 10—16 июля 2023 года. По её словам, температура поднимется до +38 °C к середине недели, а потом пойдёт на спад.

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