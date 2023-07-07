В Кировской области объявили режим высокой пожароопасности

В Кировской области объявили метеопредупреждение. С 8 по 11 июля местами возможна высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

В области усилили работу дежурных аварийно-восстановительных бригад. Жителей региона призвали быть предельно осторожными с огнём.

Также стало известно, что в Татарстане ограничили пребывание граждан в лесах и въезд транспорта в них, передаёт «Реальное время» со ссылкой на соответствующее постановление республиканского кабмина. Такое решение принято в связи с четвёртым классом пожароопасности.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии объявлено штормовое предупреждение.