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В Кировской области объявили режим высокой пожароопасности

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В Кировской области объявили метеопредупреждение. С 8 по 11 июля местами возможна высокая и чрезвычайная пожароопасность.
В Кировской области объявили режим высокой пожароопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

В области усилили работу дежурных аварийно-восстановительных бригад. Жителей региона призвали быть предельно осторожными с огнём.

Также стало известно, что в Татарстане ограничили пребывание граждан в лесах и въезд транспорта в них, передаёт «Реальное время» со ссылкой на соответствующее постановление республиканского кабмина. Такое решение принято в связи с четвёртым классом пожароопасности.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии объявлено штормовое предупреждение.

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