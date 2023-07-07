Депутат Чаплин предупредил о наказании за сбор краснокнижных грибов

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал проявлять осторожность при сборе грибов, поскольку среди них могут быть краснокнижные.

«Сейчас начинается пора, когда потихоньку в лесах созревают любимые грибы. Но есть и такие грибники, которые собирают любое лакомство без разбора. Призываю быть осторожнее, ведь при особых обстоятельствах лишение свободы может быть сроком до девяти лет», — сказал он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, таких грибов около 20 видов. Среди них — лепиота древесинная и вёшенка сёмгово-соломенная.

В мае издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в лесах Московской области появились первые грибы-колосовики.