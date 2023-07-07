Депутат Чаплин предупредил о наказании за сбор краснокнижных грибов
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«Сейчас начинается пора, когда потихоньку в лесах созревают любимые грибы. Но есть и такие грибники, которые собирают любое лакомство без разбора. Призываю быть осторожнее, ведь при особых обстоятельствах лишение свободы может быть сроком до девяти лет», — сказал он в беседе с Life.ru.
Как отметил эксперт, таких грибов около 20 видов. Среди них — лепиота древесинная и вёшенка сёмгово-соломенная.
В мае издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в лесах Московской области появились первые грибы-колосовики.