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Депутат Чаплин предупредил о наказании за сбор краснокнижных грибов

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Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал проявлять осторожность при сборе грибов, поскольку среди них могут быть краснокнижные.
Депутат Чаплин предупредил о наказании за сбор краснокнижных грибов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Сейчас начинается пора, когда потихоньку в лесах созревают любимые грибы. Но есть и такие грибники, которые собирают любое лакомство без разбора. Призываю быть осторожнее, ведь при особых обстоятельствах лишение свободы может быть сроком до девяти лет», — сказал он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, таких грибов около 20 видов. Среди них — лепиота древесинная и вёшенка сёмгово-соломенная.

В мае издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в лесах Московской области появились первые грибы-колосовики.

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