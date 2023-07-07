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«Москва слезам не верит» вошла в число вдохновляющих на поиск отношений кинолент

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Киноканал Cinema провёл исследование, чтобы выяснить, какие фильмы вдохновили россиян на поиск романтических отношений. Большинство опрошенных отдали свои голоса за картину Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» — 26,3%.
«Москва слезам не верит» вошла в число вдохновляющих на поиск отношений кинолент
  • © «Мосфильм»

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Второе место по числу упоминаний занял фильм Гарри Маршалла «Красотка» (20,2%), а третье — лента «Унесённые ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях (11,2%).

Ещё 10,2% респондентов назвали «Дневник памяти» Ника Кассаветиса, 10% — комедию с Адриано Челентано и Орнеллой Мути «Укрощение строптивого».

Ранее актриса Алёна Созинова, работавшая в «Антрепризе Александра Абдулова», поделилась в беседе с интернет-изданием argumenti.ru воспоминаниями об артисте.

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