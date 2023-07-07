«Москва слезам не верит» вошла в число вдохновляющих на поиск отношений кинолент
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Второе место по числу упоминаний занял фильм Гарри Маршалла «Красотка» (20,2%), а третье — лента «Унесённые ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях (11,2%).
Ещё 10,2% респондентов назвали «Дневник памяти» Ника Кассаветиса, 10% — комедию с Адриано Челентано и Орнеллой Мути «Укрощение строптивого».
Ранее актриса Алёна Созинова, работавшая в «Антрепризе Александра Абдулова», поделилась в беседе с интернет-изданием argumenti.ru воспоминаниями об артисте.