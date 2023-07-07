«Москва слезам не верит» вошла в число вдохновляющих на поиск отношений кинолент

Киноканал Cinema провёл исследование, чтобы выяснить, какие фильмы вдохновили россиян на поиск романтических отношений. Большинство опрошенных отдали свои голоса за картину Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» — 26,3%.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Второе место по числу упоминаний занял фильм Гарри Маршалла «Красотка» (20,2%), а третье — лента «Унесённые ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях (11,2%).

Ещё 10,2% респондентов назвали «Дневник памяти» Ника Кассаветиса, 10% — комедию с Адриано Челентано и Орнеллой Мути «Укрощение строптивого».

Ранее актриса Алёна Созинова, работавшая в «Антрепризе Александра Абдулова», поделилась в беседе с интернет-изданием argumenti.ru воспоминаниями об артисте.