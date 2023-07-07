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В Ставропольском крае 8—10 июля объявили штормовое предупреждение

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В Ставропольском крае Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение 8—10 июля.
В Ставропольском крае 8—10 июля объявили штормовое предупреждение
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  • © Donat Photography / 500px

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на ПАСС СК.

В регионе ожидаются ливни с градом, грозой и шквалистым ветром, 20—25 м/с. 

Также, по данным newsnn.ru, ГУ МЧС России по Нижегородской области предупредило о четвёртом классе пожароопасности в лесах региона 8—11 июля.

Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, также возможен град.

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