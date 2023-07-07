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Метеоролог Позднякова: погода в июле и августе ожидается в пределах климатической нормы в Москве

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Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду ожидать в июле и августе в столице.
Метеоролог Позднякова: погода в июле и августе ожидается в пределах климатической нормы в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«И июль, и август ожидаются в пределах климатической нормы и по температуре, и по осадкам», — отметила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом Позднякова уточнила, что климатическая норма слегка изменилась. Так, например, раньше июль в Москве был дождливым, а сейчас, по новой норме, стало выпадать меньше осадков. Также, по словам метеоролога, температура в июле в текущем году находится в пределах новой нормы, так как она повысилась на градус-полтора.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Крыму в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, также возможен град.

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