В Нижнем Новгороде открылся фестиваль «Горький +»
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на организаторов.
«О Максиме Горьком у нас долгое время не вспоминали. Но сейчас наступило его время», — отметил руководитель фестиваля Евгений Миронов.
Так, в рамках фестиваля в Нижнем Новгороде пройдёт премьера спектакля Театра на Бронной «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя».
Кроме того, на канатной дороге, соединяющей города Нижний Новгород и Бор, организован необычный аудиопроект «12 минут Горького», в рамках которого прозвучат произведения писателя в исполнении известных артистов страны.
Ранее, по сообщению RIA56, в Оренбургской области 7—8 июля состоится фестиваль «Семейная команда», посвящённый Дню семьи, любви и верности.