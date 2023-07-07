В Нижнем Новгороде открылся фестиваль «Горький +»

В Нижнем Новгороде начался фестиваль «Горький +», в рамках которого организуют более 70 мероприятий.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на организаторов.

«О Максиме Горьком у нас долгое время не вспоминали. Но сейчас наступило его время», — отметил руководитель фестиваля Евгений Миронов.

Так, в рамках фестиваля в Нижнем Новгороде пройдёт премьера спектакля Театра на Бронной «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя».

Кроме того, на канатной дороге, соединяющей города Нижний Новгород и Бор, организован необычный аудиопроект «12 минут Горького», в рамках которого прозвучат произведения писателя в исполнении известных артистов страны.

Ранее, по сообщению RIA56, в Оренбургской области 7—8 июля состоится фестиваль «Семейная команда», посвящённый Дню семьи, любви и верности.