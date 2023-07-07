Узнать больше

Народная артистка России Луппиан: благодаря телеспектаклям я стала известной

Короткая ссылка
Народная артистка России Лариса Луппиан поделилась памятными моментами о работе на Ленинградском телевидении в 1970-е годы.
Народная артистка России Луппиан: благодаря телеспектаклям я стала известной
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По её словам, в 1970-е в Северной столице процветало театральное искусство, и этот подъём отражался на Ленинградском телевидении благодаря работе редакции театральных программ.

«Наверное, именно благодаря телеспектаклям я стала известной артисткой», — предположила Луппиан.

Так, она упомянула о спектакле «Лишний день в июне», который, по её мнению, получился лучше, чем фильм «31 июня», снятый по той же пьесе.

Также актриса отметила, что работа на телевидении была чрезвычайно почётной.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», фестиваль «Зарядье» дал ответ отмене русской культуры Западом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить