Народная артистка России Луппиан: благодаря телеспектаклям я стала известной

Народная артистка России Лариса Луппиан поделилась памятными моментами о работе на Ленинградском телевидении в 1970-е годы.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По её словам, в 1970-е в Северной столице процветало театральное искусство, и этот подъём отражался на Ленинградском телевидении благодаря работе редакции театральных программ.

«Наверное, именно благодаря телеспектаклям я стала известной артисткой», — предположила Луппиан.

Так, она упомянула о спектакле «Лишний день в июне», который, по её мнению, получился лучше, чем фильм «31 июня», снятый по той же пьесе.

Также актриса отметила, что работа на телевидении была чрезвычайно почётной.

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