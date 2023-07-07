В Удмуртии пройдёт фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского» 7—9 июля

В Удмуртии 7—9 июля в 66-й раз пройдёт фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского».

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

В 2023 году фестиваль, посвящённый П.И. Чайковскому, пройдёт в Ижевске, Воткинске — малой родине композитора — и Сарапуле.

«Очень здорово, что в республике даже в самые сложные времена развития страны руководство понимало важность этого фестиваля. И за все 66 лет не было перерыва, всегда находились ресурсы на его поддержку», — отметил министр культуры республики Владимир Соловьёв.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило о завершении фестиваля, посвящённого Чайковскому, в Клину.