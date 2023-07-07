От засухи в Удмуртии пострадало более 130 тысяч га сельскохозяйственных культур
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза региона.
Отмечается, что с 3 июля в Удмуртии объявлен режим ЧС из-за почвенной засухи.
По сведениям на 5 июля, в регионе засохли растения, которые взращивались на площади 5,5 тыс. га: кукуруза, клевер, рапс и люцерна.
Министерство утвердило план действий по снижению масштаба ущерба.
Утверждается, что, согласно стратегии, в республике проведут анализ ситуации с производителями региона, пострадавшими от почвенной засухи, продолжится обследование состояния посевов культур и прочее.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к концу недели температура воздуха может подняться до +31 °С.