От засухи в Удмуртии пострадало более 130 тысяч га сельскохозяйственных культур

От засушливой погоды пострадало 133,3 тыс. га сельскохозяйственных культур в Удмуртии. Растения погибли на территории 5,5 тыс. га. Министерство сельского хозяйство утвердило план по минимизации ущерба.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза региона.

Отмечается, что с 3 июля в Удмуртии объявлен режим ЧС из-за почвенной засухи.

По сведениям на 5 июля, в регионе засохли растения, которые взращивались на площади 5,5 тыс. га: кукуруза, клевер, рапс и люцерна.

Министерство утвердило план действий по снижению масштаба ущерба.

Утверждается, что, согласно стратегии, в республике проведут анализ ситуации с производителями региона, пострадавшими от почвенной засухи, продолжится обследование состояния посевов культур и прочее.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к концу недели температура воздуха может подняться до +31 °С.