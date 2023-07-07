Синоптик Шувалов: на Среднем и Южном Урале в выходные ожидается жара до +41 °С

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал регионы, где на предстоящих выходных ожидается аномально жаркая погода — +36…+41 °С.

В разговоре с URA.RU синоптик объяснил, что жара, которая стояла в Нижнем Поволжье, в Краснодарском и Ставропольском крае, теперь направляется на северо-восток страны.

«Начиная с воскресенья ожидается взрыв жары в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Там до +36 °С. Это воскресенье, понедельник, вторник. В Оренбурге — +40…+41 °С, в Тюмени — до +36…+37 °С. То же самое Омск», — подчеркнул Шувалов.

В то же время в Центральную Россию, по словам метеоролога, придут дожди, жара спадёт, температура понизится в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Рязани, Владимире, Ярославле и Костроме.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Крыму в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, также возможен град.