Синоптик Шувалов: на Среднем и Южном Урале в выходные ожидается жара до +41 °С
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В разговоре с URA.RU синоптик объяснил, что жара, которая стояла в Нижнем Поволжье, в Краснодарском и Ставропольском крае, теперь направляется на северо-восток страны.
«Начиная с воскресенья ожидается взрыв жары в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске. Там до +36 °С. Это воскресенье, понедельник, вторник. В Оренбурге — +40…+41 °С, в Тюмени — до +36…+37 °С. То же самое Омск», — подчеркнул Шувалов.
В то же время в Центральную Россию, по словам метеоролога, придут дожди, жара спадёт, температура понизится в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Рязани, Владимире, Ярославле и Костроме.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Крыму в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, также возможен град.