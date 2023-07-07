Здание «Школы 800» отмечено Гран-при конкурса «Архновация»

Здание «Школы 800» в Нижнем Новгороде отмечено Гран-при Открытого всероссийского архитектурного конкурса «Архновация».

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Авторы проекта — Валерий Никишин, Андрей Рубцов и Ирина Слепова.

По словам членов жюри, особенности участка и организация образовательного процесса трансформированы в интересную архитектурную оболочку и пространственное воплощение.

Премия проводится в Нижнем Новгороде с 2010 года.

Ранее ректор МАРХИ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Швидковский в беседе с НСН заявил, что к профессии архитектора вырос интерес.