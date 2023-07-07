Здание «Школы 800» отмечено Гран-при конкурса «Архновация»
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Авторы проекта — Валерий Никишин, Андрей Рубцов и Ирина Слепова.
По словам членов жюри, особенности участка и организация образовательного процесса трансформированы в интересную архитектурную оболочку и пространственное воплощение.
Премия проводится в Нижнем Новгороде с 2010 года.
Ранее ректор МАРХИ, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Швидковский в беседе с НСН заявил, что к профессии архитектора вырос интерес.