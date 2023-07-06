В Челябинской области 8—9 июля ожидается жара до +36 °С

В Челябинской области ожидается жаркая погода в ближайшие выходные.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В пятницу, 7 июля, температура воздуха составит +33 °С.

«А 8 и 9 июля столбики термометров будут подниматься до +32...+36 °С», — сказали синоптики.

В пятницу в Санкт-Петербурге прогнозируются дожди, передаёт «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Также возможны грозы.

Ранее сообщалось, что до конца недели температура воздуха в Ростове ожидается на уровне +40 °C. Спасатели предупреждают, что в жару повышается пожароопасность.