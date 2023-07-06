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Раскрыты подробности сюжета российского фильма «Северный полюс — 8»

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В рамках очной защиты национальных фильмов в Фонде кино режиссёр Александр Котт раскрыл подробности сюжета своей новой ленты «Северный полюс — 8».
Раскрыты подробности сюжета российского фильма «Северный полюс — 8»
  • Gettyimages.ru

«Это фильм про реальных героев, о которых мы ничего не знаем», — рассказал постановщик, отметив, что многие из командиров советских полярных станций и атомных подводных лодок доживают свой век, будучи забытыми и никому не известными.

Сюжет картины «Северный полюс — 8» вращается вокруг экипажа первой советской атомной подводной лодки К-3, задачей которого является проход подо льдом Северного Ледовитого океана. Субмарина должна всплыть ровно в точке Северного полюса, показав, что при необходимости СССР может нанести ответный ядерный удар по территории вероятного противники и оттуда. На фоне глобальной истории в ленте разворачиваются и другие события.

«Мы считаем, что это фильм для массового зрителя, в нём есть всё: приключения, драма, любовь», — рассказала актриса и продюсер Елена Киселёва.

Ранее стало известно, что в Москве снимут музыкальный фильм о внеземных чувствах «Божественная любовь».

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