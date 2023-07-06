Фестиваль национальных культур пройдёт 13—16 июля в Севастополе

Фестиваль национальных культур «Севэтнофест» состоится 13—16 июля в Севастополе. Программа мероприятия включает образовательный форум «Георгиевская лента как связующая нить поколений», конференцию «Севастополь: история и этнология», выставки национально-культурных обществ.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городское правительство.

Также запланированы концерты, мастер-классы, викторины, экскурсии.

Кроме того, в подмосковной усадьбе «Мураново» пройдёт фестиваль народной культуры. Он пройдёт 15—16 июля, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Основным событием станет покос травы на Барском лугу, который упоминается в поэзии Евгения Баратынского. Также состоится ярмарка ремесленных изделий, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов.

Ранее сообщалось, что в честь Дня семьи, любви и верности в Москве пройдёт более 180 мероприятий.