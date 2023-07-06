Фестиваль национальных культур пройдёт 13—16 июля в Севастополе
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городское правительство.
Также запланированы концерты, мастер-классы, викторины, экскурсии.
Кроме того, в подмосковной усадьбе «Мураново» пройдёт фестиваль народной культуры. Он пройдёт 15—16 июля, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
Основным событием станет покос травы на Барском лугу, который упоминается в поэзии Евгения Баратынского. Также состоится ярмарка ремесленных изделий, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов.
Ранее сообщалось, что в честь Дня семьи, любви и верности в Москве пройдёт более 180 мероприятий.