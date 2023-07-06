Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» сообщил о закрытии 36-го сезона

Художественный руководитель и основатель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» народный артист России Юрий Александров сообщил о завершении 36-го сезона и подвёл его итоги.

«Я видел счастливые глаза зрителей, слышал аплодисменты публики и уверен, что это лучшая оплата нашего труда… Мы очень бережём наших зрителей. Мы хотим ставить сложные спектакли, которые заставляют задуматься», — отметил он в беседе с «Петербургским дневником».

Подводя итоги минувшего сезона, худрук отметил гастроли в Белгородскую и Курскую области, а также ряд премьер, среди которых спектакль «Сначала музыка, слова потом» о композиторе Сальери и две оперы — Моцарта «Директор театра» и Бизе «Иван Грозный».

В заключение Александров адресовал зрителям слова благодарности «за дружбу, верность и преданность театру».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.