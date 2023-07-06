Узнать больше

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» сообщил о закрытии 36-го сезона

Короткая ссылка
Художественный руководитель и основатель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» народный артист России Юрий Александров сообщил о завершении 36-го сезона и подвёл его итоги.
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» сообщил о закрытии 36-го сезона
  • Gettyimages.ru

«Я видел счастливые глаза зрителей, слышал аплодисменты публики и уверен, что это лучшая оплата нашего труда… Мы очень бережём наших зрителей. Мы хотим ставить сложные спектакли, которые заставляют задуматься», — отметил он в беседе с «Петербургским дневником».

Подводя итоги минувшего сезона, худрук отметил гастроли в Белгородскую и Курскую области, а также ряд премьер, среди которых спектакль «Сначала музыка, слова потом» о композиторе Сальери и две оперы — Моцарта «Директор театра» и Бизе «Иван Грозный».

В заключение Александров адресовал зрителям слова благодарности «за дружбу, верность и преданность театру».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить