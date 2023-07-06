«Студия ТРИТЭ» намерена завершить съёмки «Бременских музыкантов» к августу
- РИА Новости
По словам Верещагина, сценарий проекта создавали по мотивам одноимённого мультфильма, но значительно расширяя его историю и делая её «большим драматургическим произведением».
В частности, запланированы такие эпизоды, как детство Трубадура и его знакомство с животными. В качестве исполнителей центральных ролей выбраны Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев и другие.
«Картина будет изобиловать танцами, музыкой, будет много юмора. Мы перевалили экватор в съёмках и движемся к финишу… Хотим закончить съёмки к началу августа», — рассказал Верещагин.
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