«Студия ТРИТЭ» намерена завершить съёмки «Бременских музыкантов» к августу

Генеральный директор «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонид Верещагин на питчинге в Фонде кино раскрыл детали готовящегося фильма «Бременские музыканты» и рассказал об ожидаемой дате завершения съёмок.

По словам Верещагина, сценарий проекта создавали по мотивам одноимённого мультфильма, но значительно расширяя его историю и делая её «большим драматургическим произведением».

В частности, запланированы такие эпизоды, как детство Трубадура и его знакомство с животными. В качестве исполнителей центральных ролей выбраны Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев и другие.

«Картина будет изобиловать танцами, музыкой, будет много юмора. Мы перевалили экватор в съёмках и движемся к финишу… Хотим закончить съёмки к началу августа», — рассказал Верещагин.

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