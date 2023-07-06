Биолог Сухомлинова высказалась о возможности снижения числа природных пожаров

Биолог, член Международного социально-экологического союза, кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова заявила, что невозможно свести к нулю риски возникновения лесных пожаров.

«Добиться полного прекращения поджогов сразу не удастся. Да и пожары, происходящие по естественным причинам, никогда не исчезнут», — поделилась специалист в беседе с URA.RU.

Биолог отметила, что восстановление леса после верхового пожара занимает несколько десятков лет.

По её мнению, выход из ситуации один — бороться с любыми поджогами и тушить любые пожары.

«Только при этих условиях постепенно будут восстанавливаться фитоценозы с низкой горимостью. Это и снизит частоту и площадь пожаров», — заключила Сухомлинова.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хакасии с родителей подростков, которые подожгли лес, взыщут почти миллион рублей.