Член ОП Буторин заявил о важности соблюдения исторического кода при проектировании парков
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«Нужно сохранять исторический код. Если проектировать место, то обращать внимание на архитектурные коды, историческую ценность. Как только её найти, новое пространство будет работать со смыслом», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, при проектировании парка архитектор зачастую думает о нём только со своей позиции и не понимает, как нужно будет управлять этим пространством.
«Когда архитектор проектирует парк, он думает, чтобы это было красиво, но не думает о том, как этим потом управлять, как это потом содержать, где будут выступать уличные музыканты, где будут проходить массовые мероприятия», — пояснил Буторин.
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