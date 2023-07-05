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Член ОП Буторин заявил о важности соблюдения исторического кода при проектировании парков

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Эксперт по развитию парковых территорий, основатель и руководитель проекта «Парки России», член Общественной палаты России Сергей Буторин заявил, что при проектировании парков важно соблюдать исторический код.
Член ОП Буторин заявил о важности соблюдения исторического кода при проектировании парков
  • Gettyimages.ru
  • © Wayne Eastep

«Нужно сохранять исторический код. Если проектировать место, то обращать внимание на архитектурные коды, историческую ценность. Как только её найти, новое пространство будет работать со смыслом», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, при проектировании парка архитектор зачастую думает о нём только со своей позиции и не понимает, как нужно будет управлять этим пространством.

«Когда архитектор проектирует парк, он думает, чтобы это было красиво, но не думает о том, как этим потом управлять, как это потом содержать, где будут выступать уличные музыканты, где будут проходить массовые мероприятия», — пояснил Буторин.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Саратове дом на улице Советской с бюстами Пушкина и Мицкевича признан объектом культурного наследия.

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