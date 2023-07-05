Член ОП Буторин заявил о важности соблюдения исторического кода при проектировании парков

Эксперт по развитию парковых территорий, основатель и руководитель проекта «Парки России», член Общественной палаты России Сергей Буторин заявил, что при проектировании парков важно соблюдать исторический код.

«Нужно сохранять исторический код. Если проектировать место, то обращать внимание на архитектурные коды, историческую ценность. Как только её найти, новое пространство будет работать со смыслом», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, при проектировании парка архитектор зачастую думает о нём только со своей позиции и не понимает, как нужно будет управлять этим пространством.

«Когда архитектор проектирует парк, он думает, чтобы это было красиво, но не думает о том, как этим потом управлять, как это потом содержать, где будут выступать уличные музыканты, где будут проходить массовые мероприятия», — пояснил Буторин.

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