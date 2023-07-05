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В программу Фонда капремонта Москвы вошло 365 объектов культурного наследия

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Руководитель управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы Даниил Лосин заявил, что в программу фонда входит более 29 тыс. зданий.
В программу Фонда капремонта Москвы вошло 365 объектов культурного наследия
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

«В программу Фонда капитального ремонта вошло более 29 тыс. многоквартирных домов по Москве, из них 365 объектов культурного наследия, часть из которых нуждается в проведении реставрационных работ», — рассказал он в беседе с НСН.

По его словам, перечень объектов культурного наследия, нуждающихся в реставрации, составлен совместно с Департаментом культурного наследия.

Как отметил Лосин, значительная часть реставрационных работ уже выполнена и сдана.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Саратове дом на улице Советской с бюстами Пушкина и Мицкевича признан объектом культурного наследия.

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