В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Оно будет действовать 5—6 июля.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на МЧС.

Риск возгораний повышен в Приазовье, на северо-востоке региона, в центральных районах и на юге.

Также стало известно, что Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов направит 25 сотрудников в Свердловскую область на помощь в тушении лесных пожаров, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального департамента лесного комплекса.

Группу возглавит инструктор парашютно-десантной пожарной команды филиала Сергей Мацынин.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется жара до +32 °C.