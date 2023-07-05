В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на МЧС.
Риск возгораний повышен в Приазовье, на северо-востоке региона, в центральных районах и на юге.
Также стало известно, что Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов направит 25 сотрудников в Свердловскую область на помощь в тушении лесных пожаров, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального департамента лесного комплекса.
Группу возглавит инструктор парашютно-десантной пожарной команды филиала Сергей Мацынин.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется жара до +32 °C.