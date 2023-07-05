Гастроэнтеролог Терехова назвала ежевику и смородину сезонными ягодами для июля

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова заявила, что ежевика, вишня, смородина и малина являются сезонными ягодами для июля. Врач добавила, что они содержат много витаминов и микроэлементов.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что в пищу желательно употреблять только созревшие ягоды.

«Они должны быть упругими, яркими и равномерными по цвету», — посоветовала Терехова.

По её словам, употреблять ягоды полезнее в сыром виде. Также можно приготовить из них кисель или компот.

«Витаминная ценность таких киселей и компотов будет превышать витаминную ценность пакетированных соков», — пояснила эксперт.

Как добавила Терехова, ягоды желательно употребить в день их сбора или покупки, а в холодильнике они хранятся не более суток.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.