Гастроэнтеролог Терехова назвала ежевику и смородину сезонными ягодами для июля
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В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что в пищу желательно употреблять только созревшие ягоды.
«Они должны быть упругими, яркими и равномерными по цвету», — посоветовала Терехова.
По её словам, употреблять ягоды полезнее в сыром виде. Также можно приготовить из них кисель или компот.
«Витаминная ценность таких киселей и компотов будет превышать витаминную ценность пакетированных соков», — пояснила эксперт.
Как добавила Терехова, ягоды желательно употребить в день их сбора или покупки, а в холодильнике они хранятся не более суток.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.