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Гастроэнтеролог Терехова назвала ежевику и смородину сезонными ягодами для июля

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Гастроэнтеролог Татьяна Терехова заявила, что ежевика, вишня, смородина и малина являются сезонными ягодами для июля. Врач добавила, что они содержат много витаминов и микроэлементов.
Гастроэнтеролог Терехова назвала ежевику и смородину сезонными ягодами для июля
  • Gettyimages.ru
  • © Aldo Pavan

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что в пищу желательно употреблять только созревшие ягоды.

«Они должны быть упругими, яркими и равномерными по цвету», — посоветовала Терехова.

По её словам, употреблять ягоды полезнее в сыром виде. Также можно приготовить из них кисель или компот.

«Витаминная ценность таких киселей и компотов будет превышать витаминную ценность пакетированных соков», — пояснила эксперт.

Как добавила Терехова, ягоды желательно употребить в день их сбора или покупки, а в холодильнике они хранятся не более суток.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.

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