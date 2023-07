Ушла из жизни певица Коко Ли

Китайско-американская певица, исполнившая хит A Love Before Time для фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», а также Before I Fall In Love для картины «Сбежавшая невеста», покончила с собой.

Gettyimages.ru

© VCG

О смерти 48-летней артистки сообщает The Sun со ссылкой на её семью. Отмечается, что последние несколько лет Коко Ли страдала от депрессии, а за минувшие несколько месяцев её состояние серьёзно ухудшилось.