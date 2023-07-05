Узнать больше

В Центральной библиотеке Надыма запустили «Книжный экспресс»

Короткая ссылка
В Центральной библиотеке Надыма в ЯНАО провели акцию, направленную на повышение интереса к чтению. В рамках «Книжного экспресса» посетители читали стихи Сергея Есенина в салоне автобуса.
В Центральной библиотеке Надыма запустили «Книжный экспресс»
  • Gettyimages.ru
  • © bzzup

«Наша цель — это популяризация книжного чтения. Напомнить надымчанам о замечательных поэтах, замечательных произведениях. Потому что в повседневной этой круговерти редко бывают такие моменты, когда можно остановиться, что-то посмотреть, прочитать книгу», — заявила заведующая сектором библиотеки МЦБ Татьяна Гуленок в беседе с порталом «Ямал 1».

Следующий рейс «Книжного экспресса» запланирован на 6 июля.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках национального проекта «Культура» в Удмуртии отреставрировали и оцифровали 205 книжных памятников и 16 документов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить