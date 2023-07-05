В Центральной библиотеке Надыма запустили «Книжный экспресс»

В Центральной библиотеке Надыма в ЯНАО провели акцию, направленную на повышение интереса к чтению. В рамках «Книжного экспресса» посетители читали стихи Сергея Есенина в салоне автобуса.

«Наша цель — это популяризация книжного чтения. Напомнить надымчанам о замечательных поэтах, замечательных произведениях. Потому что в повседневной этой круговерти редко бывают такие моменты, когда можно остановиться, что-то посмотреть, прочитать книгу», — заявила заведующая сектором библиотеки МЦБ Татьяна Гуленок в беседе с порталом «Ямал 1».

Следующий рейс «Книжного экспресса» запланирован на 6 июля.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках национального проекта «Культура» в Удмуртии отреставрировали и оцифровали 205 книжных памятников и 16 документов.