В Хабаровском крае высадили 8000 деревьев в рамках акции «Сад памяти»
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Об этом сообщает transsibinfo.com.
Как заявил министр лесного хозяйства и лесопереработки региона Максим Гулько, каждый год в акции участвует всё больше жителей, что означает рост количества посаженных деревьев.
К акции присоединились сотрудники лесничеств и лесных хозяйств, представители местных органов самоуправления, волонтёры, школьники и студенты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.