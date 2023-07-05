В Хабаровском крае высадили 8000 деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Хабаровском крае высадили около 8 тыс. саженцев различных видов деревьев в рамках акции «Сад памяти».

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Как заявил министр лесного хозяйства и лесопереработки региона Максим Гулько, каждый год в акции участвует всё больше жителей, что означает рост количества посаженных деревьев.

К акции присоединились сотрудники лесничеств и лесных хозяйств, представители местных органов самоуправления, волонтёры, школьники и студенты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.