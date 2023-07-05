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В Омской области ожидается усиление ветра до 18 м/с 6 июля

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В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни. Во вторник, 6 июля, температура воздуха составит +13...+18 °С ночью, +24...+34 °С днём. Возможен небольшой дождь с грозой. Ветер 7—12 м/с, местами до 18 м/с.
В Омской области ожидается усиление ветра до 18 м/с 6 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Phira Phonruewiangphing

Об этом сообщает gorod55.ru.

В пятницу, 7 июля, температура воздуха составит +14...+19 °С в ночное время, +28...+33 °С в дневное, по северо-западу +23 °С. Дождь с грозой и градом, порывы ветра 7—12 м/с, локально до 20 м/с.

Также стало известно, что в Пермском крае 6 июля прогнозируются грозы и порывы ветра до 14 м/с, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

Жителям региона советуют не находиться во время грозы у деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций.

Ранее профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев прокомментировал жару в Татарстане. По его словам, среднесуточная температура в июле должна составлять +20 °С, а общий показатель за месяц не должен превышать +20,2 °С.

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