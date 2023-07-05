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Ставропольские спасатели рассказали, как избежать теплового удара в жару

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В Ставропольской области противопожарная и аварийно-спасательная служба рассказала, как избежать теплового удара.
Ставропольские спасатели рассказали, как избежать теплового удара в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Franck Sauvaire

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в регионе ожидается жаркая погода до +40 °C.

Спасатели напомнили, что в жару стоит чаще быть в тени, носить лёгкую хлопковую одежду и надевать головной убор.

«При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить своё тело, чтобы избежать теплового удара», — добавили в ведомстве.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.

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