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Российские артисты выступили в госпитале перед военнослужащими

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Российские артисты, музыканты и телеведущие выступили перед участниками спецоперации в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в рамках акции Минобороны России «Лучшим воинам мира».
Российские артисты выступили в госпитале перед военнослужащими
  • © Минобороны России

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

Концерт проходил в одном из лечебных корпусов. Среди участников творческой встречи были такие артисты, как композитор и автор песен Виктор Пеленягрэ, группа «Унесённые ветром», исполнитель Дмитрий Чижов, актёр театра и кино Сергей Рублёв, певица Елена Астет и другие.

Во время выступления прозвучали композиции «Краски осени», «Разговор с Москвой», «Как упоительны в России вечера», «Ангелы добра», «Гимн волонтёров» и прочие.

«Сегодняшний концерт — это небольшой подарок, который мы хотим сделать вам. Мы понимаем, что слова не в силах передать всю благодарность за вашу бескорыстную службу», — цитирует источник слова ведущей творческого вечера Дианы Бичаровой. 

Ранее стало известно, что в Измайловском парке состоится более 40 концертов летом.

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