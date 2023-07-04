Участниками программы «Пушкинская карта» в Тверской области стали 70 тысяч человек

Участниками программы «Пушкинская карта» в Тверской области с 2021 года стали около 70 тыс. жителей. Они посетили более 2700 мероприятий.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В 2023 году по «Пушкинской карте» на 940 областных мероприятиях побывали свыше 24 тыс. человек.

Как заявил губернатор Игорь Руденя, среди жителей региона растёт популярность культурных мероприятий.

«2022 год отмечен существенным ростом интереса наших жителей к посещению мероприятий, повышением активности наших учреждений. Так, число зрителей концертов, спектаклей, массовых мероприятий увеличилось на 20%, количество новых постановок и программ — на 18%», — отметил глава региона.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в парках Подмосковья побывали более 34 млн человек с начала года.