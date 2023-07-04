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Завершились съёмки нового фильма по вселенной «Чужого»

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Режиссёр Федерико Альварес завершил съёмочный процесс нового фильма про инопланетных монстров-ксеноморфов Alien: Romulus. Продюссировал ленту автор оригинальной фантастической картины 1979 года Ридли Скотт.
Завершились съёмки нового фильма по вселенной «Чужого»
  • © 20th Century Fox Film Corporation

О завершении съёмок новой части «Чужого» сообщает Collider. Центральные роли в картине, сюжет которой, предположительно, будет вращаться вокруг группы молодых людей, столкнувшихся с Чужим на отдалённой планете, исполнили Кейли Спейни, Арчи Рено, Спайк Ферн, Изабела Мерсед и другие.

По предварительной информации, лента может выйти на экраны в 2024 году.

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