Завершились съёмки нового фильма по вселенной «Чужого»
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О завершении съёмок новой части «Чужого» сообщает Collider. Центральные роли в картине, сюжет которой, предположительно, будет вращаться вокруг группы молодых людей, столкнувшихся с Чужим на отдалённой планете, исполнили Кейли Спейни, Арчи Рено, Спайк Ферн, Изабела Мерсед и другие.
По предварительной информации, лента может выйти на экраны в 2024 году.
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