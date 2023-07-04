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В Курганской области ожидаются грозы с порывистым ветром 5—7 июля

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В Курганской области в ближайшие дни ожидаются грозы и порывистый ветер.
В Курганской области ожидаются грозы с порывистым ветром 5—7 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Phira Phonruewiangphing

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

По прогнозу, 5—7 июля в области будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. При грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В среду, 5 июля, температура воздуха составит до +33 °С, 6—7 июля ожидается до +26...+31 °С.

Также стало известно, что в Ростовской области объявили штормовое предупреждение, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление МЧС. Как ожидается, осадки не прекратятся до 21:00.

Возможны ливни с грозой и градом, усиление ветра до 23 м/с.

Ранее руководитель центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столичном регионе ожидаются тёплые ночи до конца недели.

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