В Удмуртии сообщили о сокращении выбросов парниковых газов на 58% с 1990 года
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Об этом сообщает сайт izh.kp.ru.
Удалов уточнил, что наиболее значительный объём выбросов вредных веществ приходится на диоксид углерода, или углекислый газ, — 77% от общей доли.
«Компенсировать часть этих выбросов помогает наш лесной сектор. Если в 1990 году леса Удмуртии компенсировали 20,8% выбросов углекислого газа, то в 2021 году — уже 33%», — рассказал министр.
На данный момент показатель сокращения выброса парниковых газов от 1990 года в Удмуртии составляет 58%. Регион планирует достигнуть отметки в 70% в будущем.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.