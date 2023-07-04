В Удмуртии сообщили о сокращении выбросов парниковых газов на 58% с 1990 года

Министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов рассказал, что в республике ведётся работа по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Об этом сообщает сайт izh.kp.ru.

Удалов уточнил, что наиболее значительный объём выбросов вредных веществ приходится на диоксид углерода, или углекислый газ, — 77% от общей доли.

«Компенсировать часть этих выбросов помогает наш лесной сектор. Если в 1990 году леса Удмуртии компенсировали 20,8% выбросов углекислого газа, то в 2021 году — уже 33%», — рассказал министр.

На данный момент показатель сокращения выброса парниковых газов от 1990 года в Удмуртии составляет 58%. Регион планирует достигнуть отметки в 70% в будущем.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.