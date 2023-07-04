В сети «Москино» откроется новый кинотеатр для ретропоказов — «Музейный»

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На Зубовском бульваре в Москве на текущей неделе ожидается открытие новой площадки сети «Москино» — кинотеатра «Музейный».
В сети «Москино» откроется новый кинотеатр для ретропоказов — «Музейный»

В новом кинотеатре, рассчитанном на 90 мест, будут показывать лучшие образцы мирового и отечественного кинематографа, а также авторские работы, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в «Музейном» мы будем это делать регулярно. Это подарок для настоящих синефилов», — прокомментировали в дирекции «Москино».

В ближайшее время в новом кинотеатре пройдут показы работ Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова и других.

Ранее, по сообщению НСН, сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя.

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