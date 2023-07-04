В Крыму начали сбор ранних сортов персиков

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В Крыму стартовал сбор урожая ранних сортов персиков. С недавнего времени они вернули себе статус визитной карточки полуострова.
В Крыму начали сбор ранних сортов персиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

Отмечается, что первые плоды уже поступили в торговые сети. Инжирные сорта стали хитом сезона.

«Наиболее распространённые сорта — «Золотая Москва», «Золотой юбилей» и другие», — уточнила начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Офелия Димакова.

Спрос на крымские фрукты среди жителей материковой части России привёл к тому, что некоторые фруктовые хозяйства специализируются именно на этом рынке.

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что Россия в 2022 году вновь вошла в список двадцати крупнейших мировых экспортёров продовольствия.

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