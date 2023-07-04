В Подмосковье прогнозируют третий класс пожарной опасности с 4 по 6 июля в связи с жарой

В Комлесхозе Московской области предупредили, что в регионе в период с 4 по 6 июля ожидается третий класс пожарной опасности в связи с повышением дневной температуры воздуха до +28 °С.

РИА Новости