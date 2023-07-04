В Подмосковье прогнозируют третий класс пожарной опасности с 4 по 6 июля в связи с жарой
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Уточняется, что в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском и Сергиево-Посадском лесничествах введён второй класс пожарной опасности.
В среду, 5 июля, третий класс опасности там сохранится, за исключением нескольких районов.
В четверг, 6 июля, на всей территории региона ожидают третий класс пожарной опасности.
Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.