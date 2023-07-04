В Подмосковье прогнозируют третий класс пожарной опасности с 4 по 6 июля в связи с жарой

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В Комлесхозе Московской области предупредили, что в регионе в период с 4 по 6 июля ожидается третий класс пожарной опасности в связи с повышением дневной температуры воздуха до +28 °С.
В Подмосковье прогнозируют третий класс пожарной опасности с 4 по 6 июля в связи с жарой
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском и Сергиево-Посадском лесничествах введён второй класс пожарной опасности.

В среду, 5 июля, третий класс опасности там сохранится, за исключением нескольких районов.

В четверг, 6 июля, на всей территории региона ожидают третий класс пожарной опасности.

Ранее «Радио 1» сообщило, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил о высокой вероятности появления масштабных природных пожаров на территории 15 регионов.

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