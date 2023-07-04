Фестиваль классической музыки «Безумные дни» посетили 45 тысяч свердловчан
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на организаторов мероприятия.
Утверждается, что фестиваль, который проходит уже восемь лет, в 2023 году стал самым масштабным.
«С нетерпением ждём следующего фестиваля: анонсируя тему 2024 года, коллеги намерены раскрыть тему истоков музыки и творчества, что звучит многообещающе», — отметил генеральный директор «ФОРЭС» Сергей Шмотьев.
«Безумные дни» проходили в Екатеринбурге с 20 июня по 2 июля.
Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», военный оркестр порадовал москвичей маршами и вальсами в преддверии фестиваля «Спасская башня».